Geçen yıl, 300 dolar milyoneri Türkiye'ye taşındı Milyarder olup da ülkesinin dışında yaşayanların sayısı artıyor. Özel Servet Göçü Raporu'na göre 2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu.

AA

Son 10 yılda milyoner göçünde istikrarlı bir büyüme yaşanıyor. Gelecek yıllarda bu rakamların artacağı beklentiler dahilinde.

Özel Servet Göçü Raporu 2023'e göre, Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip 44 bin 500 kişinin bulunduğunu ortaya konuldu.

Aynı raporda, geçen yıl Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 olarak gerçekleşti.

"Özel Servet Göçü Raporu 2023", uluslararası yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners ile özel servet göç eğilimlerini sistematik olarak izleyen New World Wealth ortaklığıyla hazırlandı.

Türkiye'ye geçen yıl taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu

Yatırım yapılabilir serveti 1 milyon dolar veya daha fazla olan kişilere odaklanan rapora göre, Türkiye'ye geçen yıl taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu.

Türkiye'de 44 bin 500 milyoner var

Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip 44 bin 500 kişi yaşarken, dolar milyarderi sayısı 18 olarak gerçekleşti.

Ülkelerini terk eden milyarder sayıları

Bu yıl Rusya'dan 3 bin, Birleşik Krallık'tan 3 bin 200, Brezilya'dan 1.200, Hong Kong'dan 1.000, Güney Kore'den ise 800 yüksek net değerli bireyin (HNWI) çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

En büyük terk Avustralya'da yaşandı

Ülkeye giren milyoner sayısının çıkış yapanlardan daha fazla olacağı ülkeler arasında 5 bin 200 kişiyle Avustralya başı çekti.

Net giriş sayısının Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 4 bin 500, Singapur'da 3 bin 200, İsviçre'de 1.800, Kanada'da ise 1.600 olması bekleniyor. İlk 10'da Yunanistan, Fransa, Portekiz, Yeni Zelenda ve İsrail'in de yer alması öngörülüyor.

Yüksek vergi ABD'ye göçü azalttı

Cazibesi hızla azalan ABD'ye yönelik göç isteği, kısmen daha yüksek vergi tehdidi nedeniyle, azalmış durumda. Ülkeye bu sene 2 bin 100 yüksek net değerli bireyin gelmesi, ülkeden çıkışların da sürmesi bekleniyor.

"Çin, en yüksek milyoner çıkışlarını görüyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen raporu hazırlayan kurumun Üst Yöneticisi (CEO) Juerg Steffen, son 10 yılda milyoner göçünde istikrarlı bir büyüme olduğunu belirterek, rakamın 2023'te 122 bin, 2024'te ise 128 bin olmasının beklendiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: