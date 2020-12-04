Geçen yıl Avrupalı en çok ulaşıma para harcadı

Eurostat'a göre 2019 yılında tüketim harcamalarının yaklaşık dörtte biri konut, su, elektrik ve yakıtlara ayrıldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019 yılı hane harcamaları istatistikleri belli oldu.

Eurostat verilerine göre; 2019 yılında haneler, gelir düzeylerine, kültürel alışkanlıklara ve coğrafi duruma bağlı olarak büyük ölçüde farklı tüketim kalıplarına sahip oldu.

2019 yılında tüketim harcamalarının yaklaşık dörtte biri konut, su, elektrik ve yakıtlara ayrıldı.

AVRUPALI ULAŞIMA GELİRİNİN YÜZDE 13,1'İNİ AYIRDI

Bunun dışında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en çok harcama yaptığı yer yüzde 13,1 ile ulaşım oldu. Sağlık harcamalarına yapılan oran ise yüzde 4,4 olurken, en az bütçe ayrılan alan yüzde 0,9 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.