Geçen yıl seyahat için 32.3 milyar lira harcandı

Yurt içindeki seyahatlerde toplam harcama tutarı, koronavirüs salgınının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 34,1 azalarak 32 milyar 250 milyon 278 bin liraya indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın dördüncü çeyreği ve 2020 yılı "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı. Bu veriler, koronavirüs kısıtlamalarının iç turizmin sayısını ve harcanan miktarların düştüğünü gözler önüne serdi.

İç turizmin yapısı TÜİK tarafından yapılan ölçümün sonunda, geçen yılın son çeyreği ve yıllık olarak aktarıldı.

YURT İÇİNDE 5 MİLYON 977 BİN KİŞİ SEYAHAT ETTİ

Açıklanan verilere göre, geçen yılın son çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 5 milyon 977 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azalarak 7 milyon 189 bin oldu.

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 62 milyon 658 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 805 lira oldu.

İÇ TURİZM BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 45,2 AZALDI

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45,2 azalarak 42 milyon 847 bin olarak kayıtlara geçti.

2020'de seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26,4 düşüşle 469 milyon 91 bin oldu. Ortalama geceleme sayısı 10,9 geceyi, seyahat başına ortalama harcama 753 lirayı buldu.

YAPILAN HARCAMALAR DÜŞTÜ

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 azalışla 5 milyar 787 milyon 703 bin liraya geriledi.

KİŞİSEL SEYAHAT HARCAMALARI PAKET TURLARDAN DAHA FAZLA

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 97'sini 5 milyar 612 milyon 429 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 3'ünü ise 175 milyon 274 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

TÜİK'in verilerine göre yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 34,1 azalarak 32 milyar 250 milyon 278 bin lira oldu. Bu harcamaların yüzde 94,2'si 30 milyar 369 milyon 370 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 5,8'i ise 1 milyar 880 milyon 908 bin lirayla paket tur harcamaları oldu.

Son çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının 2019'un aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde, en fazla azalış yüzde 62,6 ile paket tur harcamalarında, yüzde 41 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında ve yüzde 38,9 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda görüldü.

Yıllık seyahat harcamalarında da en fazla azalış yüzde 54,2 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda, yüzde 52,6 ile paket tur harcamalarında ve yüzde 44,7 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında gerçekleşti.

YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Geçen yıl son çeyrekte yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 69,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 17,2 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 4,8 ile "sağlık" izledi.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, yüzde 65,7 ile "yakınları ziyaret" birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 25 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 4,2 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatlerin yer aldığı görüldü.

EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALINDI

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar 40 milyon 127 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 848 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 2 milyon 740 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 311 milyon 562 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Bunu 112 milyon 748 bin gecelemeyle "kendi evi", 18 milyon 878 bin geceleme sayısıyla "otel" takip etti.