Geçici vergide yeniden değerleme oranı belirlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı, yılın üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 5,29 olarak açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), internet sitesinde konu ile ilgili yer alan duyuruda, yıllık hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Buna göre, söz konusu dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 5,29 oldu.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Bir hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet istatistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyatları Genel indeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak tanımlanıyor.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesinde esas olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, her yılın ekim ayında oluşan son 12 aylık Yİ-ÜFE, o yılın yeniden değerleme oranını gösteriyor.

2019 yılında 12 aylık üretici fiyatları endeksi yüzde 22,58 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla 2020 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı da yüzde 22,58 olmuştu.