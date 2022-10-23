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    Geleneksel bitkisel üretim için faizsiz kredi limiti artırıldı

    Geleneksel yani yaygın olan bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limitinin 200 bin liraya çıkarıldığı duyuruldu.
    • 23.10.2022 - 09:39
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    Geleneksel bitkisel üretim için faizsiz kredi limiti artırıldı

    Tarım alanlarının genişlemesi ve üretiminin desteklenmesine yönelik olarak verilen faizsiz kredinin limiti 100 bin liradan 200 bin liraya kadar yükseltildi.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    "Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    200 bin liraya kadar kredi faizsiz kullandırılacak

    Buna göre, geleneksel (yaygın) bitkisel üretim konusunda, 200 bin liraya kadar kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerinde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

    Geleneksel bitkisel üretim için faizsiz kredi limiti artırıldı #1

    "200 bin liralık sıfır faizli kredinin 100 bin liralık kısmı mazot ve gübre alımında kullanılabilecek"

    AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yaptığı açıklamada, ilgini Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlatarak, karara istinaden yapılacak düzenlemeyle 200 bin liralık sıfır faizli kredinin 100 bin liralık kısmının mazot ve gübre alımında kullanılabileceğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

    "Böylece çiftçilerimiz, sağlanan bu imkanı ve diğer uygulamalarımızı kullanmak suretiyle ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabileceklerdir. Akıl ve alın teri döken çiftçimizi, 'Sen Üret Yeter' diyerek desteklemeye devam edeceğiz. Daima çiftçimizin, üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm üreticilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."


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