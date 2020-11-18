Geleneksel kıyı balıkçılığı destekleri için tebliğ yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Geleneksel kıyı balıkçılığı destekleri ile ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, desteklerden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, 27 Kasım Cuma günü mesai saati sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları şartı var.

10 METREDEN KÜÇÜK BALIKÇI GEMİLERİNİ KAPSIYOR

Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı, geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne sahip, denizlerde 10 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsıyor.

DİLEKÇE İLE ŞAHSEN BAŞVURULACAK

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisinin, 27 Kasım Cuma gününe kadar Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne dilekçeyle şahsen müracaat etmesi gerekiyor.