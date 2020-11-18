Dolar
7.7381
0.5013%
Euro
9.1932
0.6062%
Altın
1881.23
0.0042%
Borsa
1259.72
0%
G. Altın
468.349
0.5565%
Bitcoin
137626.68
2.0914%
EXEN Coin
12.39
0.56%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Geleneksel kıyı balıkçılığı destekleri için tebliğ yayınlandı

    Tarım ve Orman Bakanlığının Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • AA
    • 18.11.2020 - 09:22
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 09:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Geleneksel kıyı balıkçılığı destekleri için tebliğ yayınlandı

    Geleneksel kıyı balıkçılığı destekleri ile ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, desteklerden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerinin, 27 Kasım Cuma günü mesai saati sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları şartı var.

    10 METREDEN KÜÇÜK BALIKÇI GEMİLERİNİ KAPSIYOR

    Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı, geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne sahip, denizlerde 10 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsıyor.

    Geleneksel kıyı balıkçılığı destekleri için tebliğ yayınlandı #1

    DİLEKÇE İLE ŞAHSEN BAŞVURULACAK

    Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisinin, 27 Kasım Cuma gününe kadar Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne dilekçeyle şahsen müracaat etmesi gerekiyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir