Koronavirüs salgınının kısıtlamalarının yaşandığı dönemde tüm sektörler gibi daralma yaşayan gelinlik sektörü, ertelenen düğünlerin artık yapılacağı beklentisi ile yeni sezona umutla bakıyor.

Gelinlik sektörü temsilcileri, yeni sezonda vatandaşlara büyük iş düştüğünü, eğer kurallara uymamız durumunda gençlerimizde düğünlerini iptal etmek durumunda kalmayacaklarını söyledi.

2019 ve 2020 yılı içerinde büyük daralma yaşayan sektör yeni sezondan oldukça umutlu. Gelinlik sektörünün büyük bir sektör olduğunu belirten sektör temsilcilerinden Suna Özdemir, “Gelinlik sektörü, 30 ayrı sektöre hitap ediyor. Bunların içinde dantelciler, kumaşçılar, çiçekçiler ve organizasyoncular gibi birçok alan var. Bununla beraber 100 binlere yakın istihdam sağlanıyor. Uzman çalışanlarımızla beraber yeni tasarımlarımızı tamamladık. Genç kızlarımızın hayallerini süsleyen gelinliklerimize imza atarak sezona hazırız.” dedi.

“GELİNLİK SEKTÖRÜ 2019 YILI VE 2020 YILINDA BÜYÜK KAN KAYBETTİ”

Gelinlik sektörünün de birçok sektör gibi pandemi döneminde daraldığını belirten Özdemir, “Geçen yıl bizler iki ay kadar işimizi yapabildik. Tüm sektörler gibi bizim sektör de kapalıydı. 2019 yılı ve 2020 yılı büyük kan kaybetti ama biz bu yıldan çok umutluyuz.

Gelinlikçiler yeni sezondan umutlu VİDEO

DİLERİM, GENÇLER EVLİLİKLERİNİ ERTELEMEK ZORUNDA KALMAZ

Geçen yıla nazaran bu yıl daha dikkatli olursak gençlerimizde evliliklerini ertelemek durumunda kalmazlar. Düğünlerde de daha dikkatli olursak ve kuralları çiğnemezsek inanıyorum ki 2021 yılını çok güzel geçireceğiz. Geçen yıl düğün yapamayanların bu yıl düğünlerini yapacaklarına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“GELİNLİK SEKTÖRÜ BÜYÜK BİR SEKTÖR”

Devletin pandemi döneminde verdiği desteklere de değinen Özdemir, “Desteklerle beraber küçük esnaflarımız ve bizim gibi köklü firmalar ayakta kaldı. Gelinlik sektörü büyük bir sektör. Binlerce marka var ve bunun yanında 30 ayrı sektöre hitap ediyor. Bunların içinde dantelciler, kumaşçılar, çiçekçiler ve organizasyoncular gibi birçok alan var. Bununla beraber 100 binlere yakın istihdam sağlanıyor.” ifadelerini kullandı.

“TEK DİLEĞİMİZ TÜM HARİTANIN MAVİYE DÖNMESİ”

Son olarak bu yıl için tüm hazırlıklarını yaptıklarını ve eğitimlerini tamamladıklarını belirten Özdemir, “Uzman çalışanlarımızla beraber yeni tasarımlarımızı tamamladık. Genç kızlarımızın hayallerini süsleyen gelinliklerimize imza atarak sezona hazırız. Tek dileğimiz tüm haritanın maviye dönmesini bekliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.