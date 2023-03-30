Gelir Vergisi beyanname süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatıldığı belirtildi.

AA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde bir duyuru yayınlandı.

Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

31 Mart Cuma gününden 5 Nisan Çarşamba'ya ertelendi

Duyuruya göre, 31 Mart gün sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 5 Nisan Çarşamba gün sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

"Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri verilme süresi 7 Nisan Cuma oldu

Ayrıca yine 31 Mart'a kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 7 Nisan Cuma günü sonuna kadar uzatılması kararı alındı.

Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 7 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldı

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi de 7 Nisan Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.