Gelir vergisi ve MTV 2. taksit ödemelerinde son gün Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile gelir vergisi ve MTV'nin 2. taksit ödemelerinde son gün... Gelir İdaresi Başkanlığı, son ödeme tarihinin 4 Ağustos Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını açıklamıştı.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1. ve 2. taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du ancak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme süresinin 4 Ağustos Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1.ve 2. taksitlerinin ödemeleri için son gün...

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor.

Ödeme yapmayan ceza indiriminden yararlanamayacak

Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanabilmek için de ödemeler aksatılmamalı.

Gelir vergisi ve MTV için de son ödeme günü bugün...

MTV, bir kereye mahsus olmak üzere 2023 yılında iki katına çıkartılmıştı.

Ödemeler nereden yapılabilir?

Ödemelerin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresinden, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.