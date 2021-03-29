Gelir vergisinde son tarih 31 Mart

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve ilk taksit ödemesinde süre 31 Mart Çarşamba günü doluyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Şubat 2021 verilerine göre, ülkemizde 2 milyon 49 bin gayrimenkul sermaye iradı mükellef sayısı bulunuyor.

KİRA GELİRİ, KONUTLARDA 6 BİN 600 LİRA, İŞ YERLERİNDE İSE 49 BİN LİRA VE ÜZERİNDE OLANLAR ÖDEYECEK

Sektördeki bir kurumun genel müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu ile ilgili olarak 2020 yılında tahsil ettikleri kira bedeli konutlarda 6 bin 600 lira, iş yerlerinde ise 49 bin lira ve üzerinde olan mükelleflerin 31 Mart tarihine kadar beyannamelerini vermeleri ve ilk taksit ödemelerini yapmaları gerektiğini belirtti.

“GAYRİMENKULLERİ ELDEN ÇIKARTANLAR DİKKAT”

Gayrimenkullerini 2020 yılı içinde ticari kazanç dışında satanların da bu tarihe kadar değer artış kazanç beyanlarını vermesi gerektiğini belirten Özelmacıklı “Gerçek kişilerin bir bedel karşılığında edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazançlar da gelir vergisine tabi oluyor. Gayrimenkullerin elden çıkartılmasından doğan değer artışı kazancının 2020 takvim yılı için 18 bin lirası gelir vergisinden istisna kabul ediliyor. Eğer daha fazla ise yüzde 15’den yüzde 40’a kadar kademeli olarak vergilendiriliyor.” dedi.