Gemi ve yat sektörünün ihracat hedefi: 1.4 milyar dolar

Gemi ve yat sektöründe Türk firmaları 2020 yılında başarılı ivmesini devam ettirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, 2021'de de aynı hızla çalışarak gemi, yat ve ekipmanları ihracatında 1 milyar 400 milyon doları aşmayı hedeflediklerini belirtti.

SALGINA RAĞMEN İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN SEKTÖR

Cem Seven, gemi, yat ve hizmetleri sektörünün geçen yıl 2019'a göre yüzde 31,9'luk artışla 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, salgına rağmen ihracatını en çok artıran sektör olduklarını söyledi.

BAŞTA KUZEY AVRUPA OLMAK ÜZERE İHRACAT PAZARLARINDA TALEP GÖRÜYOR

Seven, Türk tersanelerinde üretilen ürünlerin başta Kuzey Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarında talep gördüğünü anlattı.

EN ÇOK İHRACAT 366 MİLYON DOLARLA NORVEÇ’E

En çok ihracat gerçekleştirilen ülkenin 366 milyon dolarla Norveç olduğunu aktaran Seven, bu ülkeye yapılan ihracatın yarısından fazlasını balıkçı gemilerinin oluşturduğunu, ayrıca feribot ve kurtarma gemisi ihracatının da gerçekleştirildiğini bildirdi.

İKİNCİ ÜLKE 237 MİLYON DOLARLA MARSHALL ADALARI

Norveç ile Türk tersaneleri arasında uzun yıllardır devam eden güçlü iş birliğinin 2020'de de sürdüğünü ifade eden Seven, "En çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ülke 237 milyon dolarla Marshall Adaları oldu. Bu ülkeye ağırlıklı olarak yük ve kurtarma gemileri sattık." dedi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE 139 MİLYON DOLARLA RUSYA

Seven, ihracatta üçüncü sırayı 139 milyon dolarla Rusya'nın aldığını, bu ülkeye genelde balıkçı gemisi satışı yaptıklarını, Rusya'yı, 87 milyon dolarla Malta, 50 milyon dolarla Lüksemburg, 45 milyon dolarla Kanada, 43 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 41 milyon dolarla Hollanda'nın takip ettiğini bildirdi.

"ÖZEL YAPIM GEMİ VE MEGA YAT İNŞASI İHRACATINDA İLK 10 ARASINDAYIZ"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Seven, bu yıl gemi, yat ve ekipmanları ihracatında hedeflerinin 1,4 milyar doları aşmak olduğunu aktararak, Türkiye'nin, özel maksatlı özel yapım gemi ve mega yat inşası konusunda dünya ihracat liginde ilk 10 arasında bulunduğunu söyledi.

Balıkçı gemisi ve römorkör ihracatında ilk 5, feribot ihracatında ise ilk 10 ülke arasında yer aldıklarını bildiren Seven, şunları kaydetti:

"Mega yatlarda ise toplam uzunluk sıralamasında üçüncüyüz. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen inovatif ve çevreci gemilerin inşası talebi artmaktadır. Hibrit sevk sistemli, sadece LNG ile çalışan, tam elektrikli ürün talepleri artışa geçmiştir. Çok yakın bir gelecekte ise deniz suyundaki hidrojeni ayrıştırarak çalışan hidrojen tahrikli gemileri ve yatları görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. Gelecek, inovasyon unsurları ihtiva eden ve çevreye duyarlı gemi ve yatlarda olacaktır."