Gençler dijital refah için fikir üretti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Dijital Refah İçin Yapay Zekâ Çözümleri” hackathonu sonuçlandı.

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, “Yapay Zekâ Yıldızları” projesi kapsamında yeni bir hackathon gerçekleştirdi. “Dijital Refah İçin Yapay Zekâ Çözümleri” temasıyla düzenlenen yarışmaya, 9 ilden 10 lise takımı katıldı.

Yarışmayı İzmir’den BALAL Wasp Coding takımı birinci, İstanbul’dan VFLAI takımı ikinci, Gaziantep’ten Us to Us takımı üçüncü olarak tamamlarken; Hatay’dan AI of All takımı “Toplumsal Etki Ödülü”nü kazandı. Hackathon boyunca 15 Vodafone gönüllüsü öğrencilere mentorluk desteği verdi.

“GENÇLERİN YARATICILIĞINI DESTEKLİYORUZ”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

Ülkemizin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz projelerimize devam ediyoruz. ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ ile amacımız, gençlerin teknolojiyi öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak. Bu hackathon ile yalnızca teknik bilgilerini değil; tutkularını, yenilikçi bakış açılarını ve fikirleri çözüme dönüştürme becerilerini de teşvik ettik. Katılan tüm öğrencileri kutluyorum.

“DİJİTAL REFAH ETİK VE TOPLUMSAL FAYDAYLA MÜMKÜN”

Habitat Derneği Genel Başkanı Bora Caldu ise şöyle konuştu:

Dijital refahı yalnızca teknolojiye erişim olarak değil; teknolojiyi bilinçli, etik ve toplumsal fayda odağında kullanma becerisiyle birlikte ele alıyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerimiz iki gün boyunca yapay zekâyı bir araç olarak kullanarak çözümler geliştirdi. Bu deneyimlerin, gençlerin geleceği şekillendirmesinde önemli olduğuna inanıyoruz.

DİJİTAL YAŞAMIN SORUNLARINA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Nexus AI v5.0-BALAL Wasp Coding (Birincilik): Kamera destekli yapay zekâ ile duruş, göz ve beden hareketlerini analiz ederek kullanıcıyı uyaran; interaktif, kişiselleştirilebilir ve ücretsiz bir dijital sağlık asistanı.

ArbitrA-VFLAI (İkincilik): API tabanlı, Türkçe odaklı etik filtreleme platformu. Dijital içerikleri yayınlanmadan önce denetleyip öneriler sunarak şirketler için güvenli bir dijital kalkan oluşturuyor.

BizBize-Us to Us (Üçüncülük): Oyunlaştırılmış mobil uygulama. Ebeveynlerin telefon kullanımına yönelik farkındalığını artırmayı ve aile içi yüz yüze iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Datia-AI of All (Toplumsal Etki Ödülü): Özel gereksinimli çocuklar için VR tabanlı yapay zekâ destekli asistan. Güvenli bir sanal dünyada zorlandıkları durumları risksiz biçimde tekrar etmelerine imkân tanıyor.

HEDEF: 55 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAK

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin 1,5 yıl önce başlattığı “Yapay Zekâ Yıldızları” projesiyle, 81 ilde ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zekâ eğitimleri veriliyor.

Bugüne kadar 90 bini aşkın öğrenciye ulaşılan projede, bu dönem hedef 55 bin öğrenciye daha erişmek.