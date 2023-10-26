Gençlere cihaz desteği telefon satışlarını artıracak Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği, gençlere tanınan cihaz desteğinin piyasalara yansımasını değerlendirdi.

AA

"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu çerçevede, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri, satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan mobil telefon ile bilgisayar cihazları için bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 lira olan destekten faydalanacak.

Gözler, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek kararın sektör için olası etkilerine çevrildi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD), bu aşamada kararın satışlara yansıması üzerine değerlendirmede bulundu.

"Gençlerin yüzde 20'si hızlı şekilde alım yapabilir"

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar desteğine ilişkin kararı değerlendirirken, şu açıklamayı yaptı:

Uygulama ve esasların belli olması, üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda gençler hızlı şekilde aksiyon alacaktır. Başta ihtiyaçlarını erteleyenler olmak üzere hak sahibi olan gençlerin yüzde 20'sinin hızlı şekilde alım yapacağını tahmin ediyoruz, yüzde 30'a da ulaşabilir. Toplam cihaza yansıması ise yüzde 20 artış şeklinde olur.

"9 bin 500 TL'ye kadar olan cihazlar Türkiye'de toplam satılan cihazların yüzde 57'sini kapsıyor"

Gençlerin bu türden cihaz alımlarını ertelediğini belirten Turnacı, şöyle devam etti:

Konuyu ilk MOBİSAD olarak biz dile getirdik. Özellikle öğrenciler için bir indirim talebimiz olmuştu, talebimiz karşılık bulduğu için çok teşekkür ederiz. Arzu ederdik ki tabii destek rakamları daha yüksek olsun ama bu haliyle de baktığımızda 9 bin 500 TL'ye kadar olan cihazlar zaten Türkiye'de toplam satılan cihazların yüzde 57'sini kapsıyor. Karar, insanların teknolojiye kolay ulaşmasına önemli katkı sağlayacak diye düşünüyorum, dolayısıyla bu kararı olumlu görüp teşekkür ediyoruz. Vergi indirimi ya da teşviklerle insanların teknolojiye erişiminin kolaylaşmasını destekliyoruz.

2023'te telefon satışı beklentisi: 12,5 milyon

Turnacı, bu yıl 12 milyon ila 12 milyon 500 bin adet telefon satılacağını öngördüklerini, projenin hayata geçmesinin ardından üretici firmaların da talebi karşılayabilmesi durumunda yıl sonunda yaklaşık 14 milyon civarında satış rakamı yakalanabileceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)