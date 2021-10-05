Genel devlet açığının GSYH'ye oranı geçen yıl yüzde 4,7 oldu

TÜİK, 2020 yılına ait Devlet Hesapları'nı yayınladı. Buna göre genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı 2020 yılında yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı genel devlet açığı, 2020 yılında 235 milyar 256 milyon yüzde olarak tahmin edildi ve genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 4,7 oldu.

MAHALLİ İDARELER GEÇEN YIL FAZLA VERDİ

Mahalli idareler alt sektörü 2020 yılında fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2020 yılında yüzde 39,8'e yükseldi.

GENEL DEVLET TOPLAM HARCAMALARININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI 2020 YILINDA YÜZDE 35,9 OLDU

Genel devlet toplam harcamaları 2020 yılında 1 trilyon 810 milyar 867 milyon liraya yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,9'a ulaştı. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 575 milyar 611 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31,2 oldu. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.

TOPLAM VERGİ VE SOSYAL KATKI GELİRLERİ 2020 YILINDA 1.2 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirlerinin tüm alt kalemlerindeki artışlara bağlı olarak 2020 yılında 1 trilyon 274 milyar 701 milyon liraya yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2019 yılında yüzde 43,6 iken 2020 yılında yüzde 47,4'e yükseldi. Gelir, servet gibi kıstasların üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 24,3'e, net sosyal katkıların payı ise yüzde 28,1'e düştü. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.