Genel sağlık sigortası prim borçları için gelir testi

Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" ile birlikte borçlarını yapılandırma hakkı elde etti.

Yapılandırma kapsamında ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının anaparasını 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme faizi ve gecikme cezaları silinecek.

Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacak.

SADECE ANAPARA ÖDENECEK

Bu konuda yapılandırma yapanların sadece anapara tutarını ödemeleri yeterli olacak.

GELİR TESTİ YAPTIRANLAR BORÇTAN KURTULABİLİR

Ancak gelir testi yaptırıp, sonucuna göre bu borcu ödememek de mümkün. Daha önce hiç gelir testine girmemiş olanlar, gelir testi yaptırarak geçmiş borçları sildirebilecek.

31 MART 2021’E KADAR GELİR TESTİ YAPTIRMAK GEREKİYOR

Sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler daha önce hiç gelir testine girmemişler ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecek.

BAŞVURULAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

Bağlı bulunulan ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptırmak mümkün.

GELİR ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİNDEN AZ İSE YARARLANILIYOR

Başvuru yapan kişinin hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa prim borçları siliniyor. Bu rakam 2020 yılı için 981 liradan az olarak kabul ediliyor. Geliri net asgari ücretin üçte birinden az olanların genel sağlık sigortası primini devlet ödüyor.

BORCLU OLANLAR SAĞLIK HİZMETİNDEN 30 NİSAN 2021’E KADAR YARARLANIYOR

GSS prim borcu bulunanlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecekler. Bu süre daha uzatılmıştı. Eğer tekrar süre uzatımına gidilmezse, prim borcu olanlar bu tarihten sonra sağlık hizmeti alamayacak.