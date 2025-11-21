Genel Sağlık Sigortası prim oranı artırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar verildi.

Aralık ayından itibaren GSS zorunlu prim tutarı, işsiz ve yakınlarından sağlık hakkı olmayanlar için 2 katına yükseldi.

Bu kararla birlikte 30 Kasım'a kadar 780 TL olarak ödenen aylık GSS primi, 1 Aralık 2025 itibarıyla 1.560 TL olarak tahsil edilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60'ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı Olarak Tescil Edilenlere Uygulanan Aynı Kanunun 81 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (f) Bendindeki Genel Sağlık Sigortası Prim Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10602) Resmi Gazete'de yayımlandı.

ORAN PRİME ESAS KAZANCIN YÜZDE 6'SI OLDU

20/11/2025 tarihli ve 10602 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar maddeye göre, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilenlere uygulanan aynı Kanunun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın yüzde 6'sı olarak belirlendi.

1 ARALIK 2025'TE YÜRÜRLÜKTE

Bu Karar, yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girecek. Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

KİMLERİ KAPSIYOR?

1- Sigortalı bir işte çalışmayanlar GSS yapmak zorunda.

2- Ailesinin üzerinden sağlık yardımı alamayanlar (öğrencilik bitimi veya yaş haddi nedeniyle) GBB ödüyor.

3- Yapılan Gelir Testi sonucunda hane halkı kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden yüksek çıkanlar GSS ödemekle yükümlü.