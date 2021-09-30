Geri dönüşümle 60 bin ağaç kurtarıldı

Koronavirüs salgını döneminde kağıt atıkların geri dönüştürülmesi projesi kapsamında Güngören Belediyesi tarafından toplanan 3 bin 450 ton kağıt, ekonomiye geri kazandırıldı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşayan 280 bin vatandaşın ikamet ettiği 11 bin binadan toplanan 3 bin 450 ton kağıt atık, ekonomiye kazandırıldı.

Kağıt atıklar, ekiplerin gayretli çalışmaları sonucunda hem çöp olmaktan kurtarıldı hem de yaklaşık 60 bin ağacın kesilmesi önlendi.

GÜNGÖREN'DEKİ HER BİNA 5 AĞACIN KURTULMASINI SAĞLADI

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sıfır atık projesi kapsamında Güngören’deki her bina, 5 ağacın kesilmesini önleyerek tüm Türkiye’ye örnek oldu.

PROJE SAYESİNDE 5 MİLYON 300 BİN LİRALIK MADDİ DEĞER DE EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Güngören Belediyesi'nden aktarılan verilere göre, pandemin başından itibaren bugüne kadar 3 bin 450 ton kağıt atık toplandı. Toplanan atıkların geri dönüşümü ile yaklaşık 5 milyon 300 bin liralık ekonomik kazanç elde edildi.

DEPOLAMA ALANINDAN KAZANÇ SAĞLANDI

Yine geri dönüşüm ile 8 bin 620 metreküp depolama alanı kazancı da sağlanmış oldu.

ENERJİ TASARRUFU ELDE EDİLDİ

Toplanan kağıt atıkları ile doğaya 610 ton sera gazı salınımının önlendiği de kaydedildi. Proje kapsamında toplanan atıklar sayesinde 14 milyon 140 bin Kwh enerji tasarrufu da sağlandı.

“ATIKLARI TOPLAMAK TEMİZLİK DEĞİL KAZANIM”

Güngören’de yaşayan vatandaşların geri dönüştürülebilecek atıkları biriktirmeleri yönünde çağrıda bulunan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Paketli ürünlerin atıklarını toplamak sadece bir temizlik değil ekonomik olarak da çevre için de bir kazanımdır. Hem doğaya sahip çıkıyoruz hem de ekonomiye destek veriyoruz. Sıfır atık projesi ile ilçemizde pandemi döneminde her bina başına ortalama 5 ağacın kesilmesi önlendi. Bu da bizim için ayrı bir gurur ve sevinç kaynağı. Bu anlamlı çalışma için personelimize ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.