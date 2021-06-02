Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik

Çevre Kanunu listesinde yer alan pillerin aynı ürünlerin üretiminde ham madde olarak kullanılması durumunda geri kazanım katılım payı alınmayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre Kanunu listesinde yer alan pillerin aynı ürünlerin üretiminde ham madde olarak kullanılması halinde geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek.

BİTKİSEL VE MADENİ YAĞLAR İÇİN DE GEÇERLİ

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik gereğince, bitkisel yağların ve madeni yağların aynı ürünlerin üretiminde ham madde olarak kullanılması durumunda, bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmiyordu.

DEPOZİTO UYGULAMASINDA TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI YETKİLİ

Yine yönetmeliğe göre, depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan ve bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilecek.