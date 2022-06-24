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- GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi
GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi
Türk Lirası'na yönelimin artması için yatırımcısına garantili kâr vadeden GES'e olan toplam talep 6 milyar 556 milyon lira oldu.
- 24.06.2022 - 15:21
- Güncelleme : 24.06.2022 - 17:01
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların mevduatlarını ve Türk Lirası'nın dövize karşı değerlendirmek amacıyla Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) sistemini yürürlüğe soktu.
Talep toplama süresi tamamlandı
GES'te önceden 15-22 Haziran olarak ilan edilen talep toplama süresi tamamlandı. Bu sürenin sonunda GES ihracına 6,6 milyar 556 milyon liralık talep geldi. Haziranda bireysel yatırımcılara yönelik halka arz yöntemiyle GES talebi toplandı.
83 bin 816 bireysel yatırımcı GES'e ilgi gösterdi
Bu kapsamda, 24 Haziran 2022 valörlü, 23 Aralık 2022 itfa tarihli "TRB231222T11 ISIN" kodlu GES ihracına, 83 bin 816 bireysel yatırımcı katıldı ve toplamda 6 milyar 556 milyon 775 bin 749 lira tutarında talep geldi.
Söz konusu talebin tamamı karşılandı.