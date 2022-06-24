Haberler

Ekonomi Haberleri

GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi

GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi

Türk Lirası'na yönelimin artması için yatırımcısına garantili kâr vadeden GES'e olan toplam talep 6 milyar 556 milyon lira oldu.