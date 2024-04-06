Gıda etiketinde tüketicinin kandırılmasına son! Etiketlerde yeni düzenleme Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde ​​​​​​​Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni düzenlemeye gidildi. Bundan sonra aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli olamayacak.

AA

Tüketiciler, bir ürünü alırken aslında o gıdanın aromasını satın aldıkları halde kendisini almışlar gibi hissettiren etiket, ifade ve görsellerle kandırılmayacaklar.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak.

Etikette yanıltıcı fotoğrafa geçit yok

Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

... tadında, … lezzeti, … keyfi ifadeleri artık olmayacak

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek.

Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.

31 Aralık 2026'ya kadar süre tanındı

Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek.

Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)