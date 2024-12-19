Gıdada taklit tağşiş listesi yenilendi! Sucukta domuz eti çıktı

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek listesine yeni ürünler eklendi.

Köfteci Yusuf'un ardından bir işletmenin daha dana sucuk adı altında domuz etinden yapılmış ürün sattığı belirtildi.

Yeni listelerde ünlü bal markası olan Anzer Balı'nın süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edilirken, Gaziantep'in ünlü mekanlarından olan Tahmis Kahvesi'nde satılan kekikte yabancı madde çıktı.

LİSTEDEKİ ÜRÜN SAYISI ARTTI

Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 836'ya sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 175'e yükseldi.

ÜNLÜ ANZER BAL MARKASINDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Listede süzme baldan zeytinyağına kıymadan yoğurda kekikten kaşar peynire dana sucuktan haşlanmış köfteye birçok üründe yapılan sahtecilikler yer alıyor.

18 Kasım'da taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda toplam 29 marka bulunuyor. Listede 10 markanın süzme çiçek balında taklit ve tağşiş yapıldığı görülürken bu markalar arasında ünlü Anzer Balcısı Pervari Bal Abalı ve Mutlu Kovan da yer aldı.

Gaziantep'in ünlü tarihi mekanlarından Tahmis Kahvesi'nde satılan kekikte yabancı madde tespit edildi.

DANA KABURGA VE SUCUKTA DOMUZ ETİ ÇIKTI

18 Kasım'da sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde kıymalı börekten aromalı şekerlemeye dana sucuktan dana kavurmaya kadar birçok ürün sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında yer aldı.

'DANA ETİ' YERİNE DOMUZ ETİ'

Market ve şarküteride satışa sunulan Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında da 'dana eti' yerine domuz eti' tespit edildiğini açıkladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Çin restoranından geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu aktarıldı.

KIYMALI BÖREKTE SAKATAT

Bu markalar arasında Meşhur Sarıyer Börekçi'sinin kıymalı böreğinde sakatat (taşlık) ve tek tırnaklı et çıkması da dikkat çekti.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ