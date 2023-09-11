Giresun'da fındık fiyatı serbest piyasada 93 liraya çıktı TMO, fındığın kilosunu 84 liradan alıyor. Ürün azalınca Giresun serbest piyasada fındık bugün, TMO'nun fiyatının üzerinde değer gördü.

AA

Giresun Ticaret Borsası, 2023 ürünü fındığın alımlarının, 15 Ağustos'ta kilogramı 75 liradan başladığını belirtti.

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı, yeni haftaya ise 93 liradan başladı.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük'ün açıklamasına göre bu rakam, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) verdiği rakamın üzerinde kaldı.

Fiyat artışı, ürünün azalmasından kaynaklandı

Son haftalarda pazara az miktarda ürün indirildiğini, bunun da fiyata yansıdığını belirten Bölük, bugün serbest piyasada bir kilogram fındığın 93 liradan işlem gördüğünü aktardı.

TMO'nun alım fiyatı: 84 lira

Bölük, serbest piyasa fiyatının, Giresun kalite fındığı 84 liradan alan TMO'nun seviyesinin üzerine çıktığını ifade etti.

Borsa, piyasayı yakından takip ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)