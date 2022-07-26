Giresun'da fındık işçisinin yevmiyesi 215 lira oldu

Giresun’da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 215 lira olarak belirlendi.

Giresun Valiliği bir açıklama yaparak, 2022 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtti.

İşçilerin günlük yevmiyesi asgari 215 lira



Giresun’da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 215 lira olarak belirlendi.

İHA'nın haberine göre, fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi için Giresun Valiliği’nde Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven Başkanlığında yapılan toplantıya, fındık tarımının yapıldığı ilke Kaymakamları, Belediye Başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Fiskobirlik yöneticileri ile fındık tarımında çalışan işçi temsilcileri katıldı.

Yemek işçilere ait ise 245 lira

Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 215 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 245 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Patoz makinesinin saat ücreti 800 lira

Açıklamada, diğer iş kollarına verilecek ücretler şöyle belirlendi:

Fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücreti 800 lira

Fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara yemek işverene aitse günlük 145 lira, işçiye aitse 260 lira

Yemek işçiye ait olursa 290 lira

Çocukların çalışması yasak

Giresun Valiliğince 16 yaşın altındaki çocukların fındık tarımında çalıştırılmasının yasaklandığına işaret edilen açıklamada, yasağa muhalefet edenlere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.



