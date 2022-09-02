Giresun'da fındık kurutma işlemi başladı

Giresun fındık üretiminde öne çıkan illerimizden. Üreticiler ürünlerini hasat etti ve fındıklar bugünlerde kurutulmaya başladı. Fındıkların bazıları harman yerinde bazıları yol kenarında kurutuluyor.

Giresun'da üreticiler fındık kurutmak için ürünlerin güneşi direkt alabileceği düz alanlar seçiyor. Ve her yıl olduğu gibi fındıklar sahil boyunca yollarda güneşe karşı kurutuluyor.

Üreticiler fındıklarını yola serdi ama bu kez de her an yağabilecek bir yağmurun tedirginliğini yaşıyor.

Yeni ürünü fındıkları kurutma zamanı

Giresun'da, hasat edilen 2022 ürünü fındığı kurutma işlemleri devam ediyor.

Üreticiler patoz işlemi ile yeşil kabuğundan ayrılan fındığı, satış öncesinde güneşte kurutmaya bırakıyor.

Harman yerleri kullanılıyor

Fındığı kurutmak için genellikle evlerin önündeki harman yerleri kullanılıyor.

Fındığı kurutacak uygun alanı bulunmayan üreticiler ise Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımları kullanıyor. Bugünlerde kaldırımlarda tonlarca fındık serili.

"Kurutma için yeterli alan yok"

Kayadibi Mahallesi'nde fındık bahçesi bulunan Burağan Topal, fındığı kurutabileceği yeterli alanı olmadığını söyledi.

Üreticiler kaldırımda daha hızlı fındık kurutuyor

Fındığı her yıl Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımlarda kuruttuğunu anlatan Topal, "Hasadımızı tamamladık. Şimdi de kurutma işlemimiz sürüyor. Bizim kurutma alanımız olmadığı için sahil kenarındaki kaldırımlardan faydalanıyoruz. Burada fındığımız daha hızlı kurumakta." dedi.

"Bu yıl mevsim şartları fındığı kurutmak için uygun"

Topal, bu yıl mevsim şartlarının fındığı kurutmak için uygun olmasının memnuniyetini yaşadığını dile getirdi.

Üretici Hasan Yılmaz ise iki hafta süren meşakkatli ve yorucu hasat sürecinin ardından fındığı kurutmaya başladığını söyledi.

Yılmaz, "Hava şartları güzel giderse bir kaç güne ürünümüzü harmandan kaldırırız. Böylelikle günlerdir devam eden hasat sürecimiz de sona ermiş olacak." diye konuştu.

"Kaldırımlar fındıklarla kaplandı"

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, fındık hasat döneminde kentte zamanın çok daha hızlı aktığını söyleyerek, "Kurutma işlemi için görüldüğü gibi sahil kesimdeki kaldırımlar da kullanılmakta. Kaldırımlar fındıklarla kaplandı. Havalar bu anlamda iyi gidiyor. Bugünlerde kurutma işi daha hızlı yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Fındık jüt çuvallarda saklanmalı"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise fındık için hasat kadar kurutma evresinin de önem taşıdığını söyleyerek, fındığın jüt çuvallarında saklanması gerektiğini vurguladı.

Çiftçilerden kurutma işlemi yaparken dikkatli olmalarını isteyen Karan, "Hasadın artık son dönemlerine gelmeye başladık. Toplanan ürünlerin harmanlara kurutma için gelişleri hızlandı. Hasat ne kadar önemliyse, harman da o kadar önemli. Kurutmaya büyük hassasiyet göstermeliyiz. Bazen fındıkların uzun süre saklanması gerekiyor. Bunun için fındığımızı kurutmamız gerekiyor. Özellikle yağmur alması, ıslanması önlenmeli." dedi.

"Kuru ve rutubetsiz alanda bekletin"

Karan, kurutulan fındığın jüt çuvallara konulması gerektiğinin altını çizerek, satışa kadar bekletileceği yerin de kuru ve rutubetsiz olması gerektiğini kaydetti.