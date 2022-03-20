Giresun’da kar yağışı fındık fiyatlarının yükselmesine neden oldu

Kar yağışındaki zirai don riski serbest piyasada fındık fiyatlarını da etkiledi. Serbest piyasa da kar yağışı öncesi 35 lira 39 lira yükseldi.

Ürünlerdeki verim azalınca fiyatları artıyor. Kar yağışındaki zirai don riski serbest piyasada fındık fiyatlarını da etkiledi.

KAR FINDIK FİYATLARINI 4 LİRA ARTIRDI

Serbest piyasa da kar yağışı öncesi 35 lira civarında olan fındık fiyatı 4 lira artışla 39 lira yükseldi.

Giresun’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ettiği takdirde sahilde fındığın üretimini yüzde 60 oranında etkileyebileceği belirtildi.

"KAR YAĞMAYA DEVAM EDERSE ZARAR ARTACAK"

Konuyla ilgili konuşan fındık tüccarı Bilal Artul, "Fındık kış uykusundan uyandı. Şubat ayında sıcaklık mevsim normallerinde gittiği için fındık karanfil açtı ve doğum yaptı. Kar yağmaya devam ederse sahil kesimine yüzde 60 zarar verir. İl ve ilçe merkezlerinden 700 rakım yukarı çıkıldığında fazla zarar olmaz diye tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları eksiye düşerse don yapar. Yanarsa fındık fiyatlarına yansır ve rekolte düşük olur.





FINDIK FİYATLARININ KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

TMO’nun elinde fındık var ve fındığı orantılı bir şekilde satarsa önümüzdeki fındık sezonuna fındık olur. Kontrolsüz bir satış gerçekleşirse, fındık fiyatları da kontrolsüz şekilde artar ve piyasa da fındık olmaz." dedi.

"FİYATLAR YÜZDE 30 YÜKSELDİ"

Öte yandan kar yağışının fındık fiyatlarını etkilediğini de belirten Artul, "Kar yağışı fındık fiyatlarını yüzde 30 etkiledi. Fındık fiyatları kar yağmadan önce 35 lira bandında seyrediyordu. Şuanda fiyatlar 39 liraya yükseldi. TMO’nun satış fiyatında kadar geldi. Kar yağışı olmasaydı bu fiyatlar görülmezdi." diye konuştu.