Giresun'da pembe kimlikle 38 yıl yaşayan adamın hayatı film oluyor Doğduğunda nüfus memur isminden dolayı Kumral Bodur’a kadın kimliği verdi. Şimdi 52 yaşında olan adam, 38 yıl boyunca erkek kimliği almak için uğraş verdi. Bodur'un bu süreçte yaşadığı sıkıntılar filmcilerin ilgisini çekti.

İHA

Nüfus kayıtlarında yapılan eksiklikler ya da hataların neden olduğu aksilikler insanların hayatında ömür boyu yakasını bırakmıyor.

İşte bu aksilikler birisi de Giresun'da yaşayan Kumral Bodur’un tüm hayatına mal oldu.

Bodur'a doğduğuda nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı pembe kimlik verildi.

Bu hata Bodur'un tüm hayatını olumsuz etkiledi.

52 yaşındaki Kumral Bodur’un hayatının 38 yılı erkek olduğunu ispatlama ile geçti.

Hayatı beyaz perdeye ilham kaynağı oldu

Yazar Aziz Nesin’in filmlere de konu olan “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” romanının ardından, nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa kadın olarak kaydedilen Kumral Bodur’un 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştığı hayat hikayesi de filme konu oluyor.

"Filmin yönetmeni ve yapımcısı beni aradı"

Film yapımcılarının kendisini aradığını anlatan Kumral Bodur, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Trajikomik bir film hikayesi için hayatımın bir film senaryosuna ilham kaynağı olmuş. Bununla ilgili filmin yönetmenliğini yapacak olan Abbas Karatekin ve Yapımcısı Ulaş Karadeniz beni aradılar ve projelerinden bahsettiler. Ben de olumlu yaklaştım. Önümüzdeki günlerde Giresun’a gelip senaryo yazımı için detaylı görüşmeler yapacağız.

Pembe kimlik başına bela oldu

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı nüfusa kadın olarak yazılmış ve pembe kimlik verilmişti.

Resmi evlilik yapamadı

Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi ise tam 38 yıl sürmüş bu süre içerisinde evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ne resmi evlilik yapabilmiş ne de çocuklarını nüfusuna yazdırabilmişti.

Çocuklarını kardeşinin nüfusuna yazdırdı

Çocuklarını kardeşlerinin nüfusuna yazdıran Kumral Bodur, sigortalı bir işe girip çalışamamış ve askerlik görevini de yapamamıştı.

15 hakim, 19 savcı değişti

15 hakim, 19 savcının değiştiği hukuk mücadelesi ise tam 38 yıl sürmüştü.

Kadın kimliğiyle, erkek cezaevine girdi

Kumral, mahkeme sürecinde yaşadığı psikoloji sorunlar nedeniyle aldığı hapis cezasını da, kadın kimliğiyle, erkek cezaevine girdiğinde ise yanlışlığın fark edilmesi sonucu cezaevinden dışarı çıkartılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)