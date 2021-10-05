Üreticiden 24 liraya alınan çerezlik fındık, raflarda 80 lirayı bulan fiyatlardan satışa sunuldu. Perakende satışın pahalı olmasının, fındığın gördüğü işlemden kaynaklandığı belirtildi.

Giresun’da toplanan fındıklar, üreticilerden 24 lira seviyesinden alınırken, raflardaki fiyatlar vatandaşların cebini yaktı.

Mamul olarak raflarda yerini alan çerezlik fındık fiyatları, 81 liradan satışa sunuldu.

Tüketiciler fiyatların pahalı olmasından, Giresunlu üreticiler fiyatların maliyetlerini kurtarmadığından yakınırken, perakende fındık satıcıları ise fındığın kırılması ve yaşanan zayiatlar nedeniyle raflara gelene kadar fiyatların arttığını belirtti.

‘ÜRETİCİNİN FINDIĞI ELİNDE TUTMASI HALİNDE FİYAT YÜKSELEBİLİR’

Giresun’da fındık tüccarlığı yapan Ahmet Ergün, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Sezona 26 lira seviyelerinde başlayan fındık fiyatı, şu aralar 24 lira seviyelerine geriledi. Bir ara pazara yoğun fındık indiği dönemde 23 lira seviyelerine kadar düşmüştü. Tekrar bir yükseliş ivmesi yakaladı diyebiliriz. Bunun nedeni ise bilindiği gibi gurbetçilerin ve acil ihtiyacı olanların bir anda pazara fındık indirmesinden dolayı fiyatlar düşüşe geçmişti. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alımlara başlaması, üreticinin TMO’ya yönelmesiyle de fiyatlar tekrar yükselişe geçti. Üreticinin biraz daha fındığı elinde tutması halinde fiyatlar biraz daha yukarılara çıkabilir diye öngörüyoruz.”

Giresun’da üreticide 24 lira olan fındık, marketlerde 80 lira ViDEO







“1 KİLO NATÜREL FINDIK İÇİN 2 KİLO KABUKLU FINDIK GEREKİR"

Perakende fındık satıcısı Ayhan Akten ise, "Markette neden pahalı?" sorusunun çokça sorulduğunu ifade ederek şu cevabı verdi:

“24 liradan köylüden alınan bir kilo fındığın neden 81 lira olduğu soruluyor. Bu tamamen işletme giderleriyle alakalı bir durum. Köylüden kabuklu fındığı 24,25 liraya aldığınız zaman fındığın kabuğunun kırıldığı zaman yüzde 50 randımanda 1 kilo fındıktan 500 gram natürel fındık çıkar. Dolayısıyla 1 kilo natürel fındık için 2 kilo kabuklu fındık gerekir.

“AMBALAJ VE ETİKET GİDERLERİNİ EKLEMEK ZORUNDASINIZ”

Bu durumda kabuklu fındık fiyatı 24.5 lira ise, natürel fındık fiyatı 50 TL’ye çıkmış oluyor. Fındık natürel hale geldikten sona işlem görmeye başlar. Kırıkları, çürükleri içinden seçilir. Yine kavururken de neminden dolayı gramı bir miktar düşer. Buradaki zayiat, kavurma ve işletme giderleri tahmini yüzde 30 civarındadır. Bu da şu anlama gelir ki 50 liralık natürel fındığın fırından çıkmış hali ortalama 60-65 lira civarına gelir. Bunun üzerine ambalaj, etiket giderlerini de ilave etmek zorundasınız. Ayrıca bunun üzerine parkende satış safhasında yüzde 8 KDV koymak zorundasınız ve zaten yüzde 2’de kredi kartıyla gelen bir komisyon var ve dolaysıyla bu da yüzde 10 yapıyor.

“8-9 LİRA KÂRINA FINDIK SATIYORUZ”

65 lira olan fındık fiyatı bu yüzde 10’u da eklediğimizde 70 liranın üzerine çıkıyor. Bizdeki fındık fiyatı da şu anda 80 lira. Yani 8 lira, 9 lira kârına fındık satıyoruz. Bütün işletme giderlerini, işçi giderlerini de göz önünde bulundurarak yüzde 20 kârı bulunmuyor desek yeri var.

"ZAİYAT DÜŞERSE PERAKENDE SATILAN FINDIK FİYATI DÜŞER"

Bu konuda çözüm nedir derseniz, fındık üretici tarafından iyi beslenir, kaliteli olarak ortaya çıkartılırsa, zayiat düşerse bizim perakende safhada sattığımız fındık da düşük olacaktır.”