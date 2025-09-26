Girişim özelliklerine göre dış ticaret yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), girişimin ana faaliyetine göre ihracatın yüzde 56,5'ine, ithalatın ise yüzde 47,3'üne sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin imza attığını açıkladı.

2024 yılına ilişkin girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin geçen yılki ihracatının yüzde 44,4'ünü, ithalatının ise yüzde 58,7'sini büyük ölçekli girişimler yaparken, buna göre, 2024 yılında 179 bin 673 girişim ihracat, 318 bin 603 girişim ithalat yaptı.

İhracatın yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler yaptı. AB ülkelerine ihracatta sanayi sektörü ilk sırada. İhracatın yüzde 49,8'ine ilk 500 girişim imza attı. Girişimlerin yüzde 71,2'si tek ülkeden ithalat yaptı.

İHRACATTA MİKRO ÖLÇEKLİ GİRİŞİMLERİN SONUÇLARI

Toplam ihracatın yüzde 18,8'ini gerçekleştiren 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, ihracat yapan tüm girişimlerin yüzde 75,6'sını oluşturdu. İhracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,5, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 19,2, 250 ve üstü çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 44,4 oldu.

İTHALATTA MİKRO ÖLÇEKLİ GİRİŞİMLERİN PERFORMANSI

İthalatın yüzde 11,1'ini 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 11,7, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,5 oldu. 250 ve üstü çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki payının yüzde 58,7 olduğu görülürken bu girişimler toplam ithalat yapan girişimlerin yüzde 1,1'ini oluşturdu.