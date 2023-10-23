Girişimci ve ihracatçılar için 'Türkiye İnovasyon Haritası' Türkiye'de inovasyonun yaygınlaşmasına ve bu alanda etkin politikaların geliştirilmesine yönelik yeni bir adım atıldı.

AA

Ticaret Bakanlığı'nın katkısıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye İnovasyon Haritası" hazırlandı.

Harita, girişimcilerin ve ihracatçıların rehberi niteliğinde olacak.

Harita, ihracatçı firmaların yenilik durumlarını detaylı şekilde ortaya koyarak, rotalarını çizmelerinde katkı sağlayacak.

Küresel ekonomide rekabet sadece fiyat odaklı değil, inovasyon odaklı yaklaşımlarla ilerliyor.

Bu süreçte inovatif davranan ve insan kaynağına daha çok yatırım yapanlar bir adım öne çıkıyor.

Cumhuriyet'in 100. TİM'in 30. yılına özel proje

Cumhuriyet'in 100'üncü, TİM'in kuruluşunun 30'uncu, Türkiye İnovasyon Haftası'nın ise 10'uncu yılına özel hayata geçirilen projeyle ülkedeki ihracatçı şirketlerin inovasyon kapasitesinin de tanımlayıcı istatistiklerle analiz edilmesi, iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve buna yönelik öneriler sunulması hedefleniyor.

Sonuçları 23-25 Kasım'da yayınlanacak

Basılı rapor ve dijital haritanın ana çıktı olarak çalışma tamamlandıktan sonra hazır hale getirilmesi, sonuçların ise 23-25 Kasım'da etkinlikleri yapılacak Türkiye İnovasyon Haftası'nda açıklanması planlanıyor.

OVP'de de yenilikçiliğe yönelik politikalar öne çıkıyor

Türkiye'nin geçen ay açıklanan Orta Vadeli Program'ında (OVP) da inovasyon çalışmalarına özel yer ayrılmıştı. Yeni dönemde iç ve dış talep dengesi gözetilerek yüksek katma değerli, ihracat odaklı büyüme politikasının izleneceği, teknolojik altyapı, beşeri sermaye, girişimcilik, araştırma, yenilikçilik ve tasarım kapasitesinin güçlendirilerek teknolojik dönüşümü sağlamaya yönelik politikaların hayata geçirileceği belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)