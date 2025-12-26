GİSED: SPK’nın kritik istisnası girişim ekosistemi güçlendirecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel ve nitelikli yatırımcı tanımlarında finansal eşikleri yükselten yeni bir düzenleme açıkladı. Ancak girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) bu artışın dışında tutuldu ve GSYF’lerde nitelikli yatırımcı alt sınırı 1 milyon TL seviyesinde korundu.

Girişim Sermayesi Fonları Derneği (GİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kılıç, bu adımı özellikle erken aşama girişimlerin finansmana erişimi açısından önemli bir denge unsuru olarak değerlendiriyor.

Kılıç, “SPK’nın yatırımcı tanımlarında finansal eşikleri artırması piyasanın olgunlaşması açısından anlaşılır. Ancak GSYF’lerin bu artışın dışında tutulması ve eşiklerin 1 milyon TL’de korunması, Türkiye’nin yenilikçilik kapasitesi ve girişimcilik ekosistemi için stratejik bir karardır.” diyor.

“MEVCUT YAPININ KORUNMASI SAĞLIKLI BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR”

Bu yaklaşımın yatırımcı tabanının daralmasının önüne geçtiğini belirten Kılıç, GSYF’lerin yalnızca büyük kurumsal yatırımcılara değil, bireysel yatırımcılara da alan açtığını hatırlatıyor:

Bireysel yatırımcıların da girişimlere ortak olabilmesi ekosistemi genişletiyor. Daha yüksek eşikler, yatırımcı sayısını azaltarak özellikle erken aşama girişimler için kaynak bulmayı zorlaştırabilirdi. Mevcut yapının korunması hem yatırımcı çeşitliliğini hem de ekosistemin sağlıklı büyümesini destekliyor.

Kılıç, nitelikli yatırımcı eşiğinin korunmasının; yapay zekâ, fintek, savunma, e-mobilite, agri-tech ve yeşil ekonomi gibi alanlarda faaliyet gösteren teknoloji odaklı girişimler için de kritik bir fırsat oluşturduğunu vurguluyor.

“GSYF’LER ORTA VADEDE 50 MİLYAR DOLARA ULAŞMALI”

Girişim sermayesinin küresel büyüklüğü yaklaşık 5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Türkiye’nin bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için fonların ölçeklenmesi gerektiğini belirten Kılıç, şunları söylüyor: