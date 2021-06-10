Gitcoin nedir? Gitcoin (GTC) hakkında merak edilenler..

Kripto para borsası Binance'nin, kullanıcılarının Gitcoin ile işlem yapabileceğini duyurması sonrasında Gitcoin, merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Gitcoin (GTC) nedir? İşte detaylar..

Son zamanlarda pek çok yeni kripto para listeleyen kripto para borsası Binance'den yeni bir haber daha geldi.

Binance, kullanıcıların bugün Türkiye saati ile 13:00'ten itibaren Gitcoin (GTC) pariteleri (GTC/BTC, GTC/USDT, GTC/BNB ve GTC/BUSD) ile işlem yapabileceklerini açıkladı.

Bu listeleme haberinin ardından kripto parayla ilgilenen vatandaşlar, Gitcoin (GTC) ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

Peki Gitcoin (GTC) nedir? İşte Gitcoin (GTC) hakkında merak edilenler...

GİTCOİN (GTC) NEDİR?

Gitcoin, insanların açık kaynaklı projeleri maddi olarak destekleyebildikleri bir platform sağlıyor. Web 2'den Web 3'e doğru olan geçişi, merkeziyetsiz şekilde desteklemeye çalışan Gitcoin, bu projeler için toplanan fonların da merkeziyetsiz şekilde yönetilebilmesi için Gitcoin DAO'yu kurdu.

GTC olarak bilinen token, bu platformun standart kripto parası olarak işlev görüyor. Ethereum tabanlı bir token olan GTC'nin toplamda 100 milyonluk arzı bulunuyor.