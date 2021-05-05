Global borsalar açıklamaların etkisinde yatay seyrediyor

Dünyada borsalar, açıklanan verilen ve yapılacak açıklamalara odaklandı.

Koronavirüs salgını sonrasında etkilenen ekonomi çarklarının aşılama iyimserliği ile dönmeye başlaması borsalarda da karşılığını buluyor. Ancak yapılan açıklamalar, kırılganlıkların sürdüğü bir ortamda bu seyri etkilemeye devam ediyor.

JANET YELLEN’IN AÇIKLAMALARI BORSADA HİSSE SATIŞINA NEDEN OLDU

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı bir konuşmada, faiz oranlarında artışa gidilmesinin ekonominin fazla ısınmasını engellemek için gerekebileceğini söyleyerek zaten kâr realizasyonu görülen ekonomik büyümeye endeksli ABD'li şirketlerin hisselerindeki satışları hızlandırdı.

YELLEN, GERİ ADIM ATTI

Yellen, daha sonra geri adım atarak enflasyona dair bir problem görmediğini belirtse de faizlerin bir noktada yükselmek zorunda kalacağını yatırımcılara hatırlatmış oldu.

ASYA BORSALARI GERİLEMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Asya borsaları, ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satıcılı seyrin ve ABD'de faiz oranlarının artırılabileceğine dair açıklamanın yatırımcı iştahını olumsuz etkilemesiyle art arda dördüncü günde de gerileme ihtimali ile karşı karşıya kaldı.

Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları dünkü sert düşüşün ardından yatay seyretti. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,1 artıda seyretti.

JAPONYA VE ASYA PİYASALARI TATİLDE

Japonya ve Çin'de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle işlemler sınırlı kaldı.

ASYA PASİFİK BORSALARI YATAY SEYİRDE

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yatay seyretti.