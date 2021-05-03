Global borsalar verilere odaklandı

Global borsalar açıklanacak verilere bağlı olarak şekillenirken, dünya genelinde yatar bir seyir söz konusu.

Asya borsaları, haftaya Çin ve Japonya'daki resmi tatillerin işlem hacimlerini düşürmesi ve yatırımcıların gözünü ABD'de açıklanacak çok sayıda veriye çevirmesiyle yavaş bir başlangıç yaptı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, cuma günü geriledikten sonra yatay seyretti.

Japonya'nın Nikkei endeksi tatil nedeniyle kapalı durumda ancak Nikkei borsası vadeli kontratları yüzde 0,2 yükseldi.

ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLERİNİN TOPARLANMAYA İŞARET ETMESİ BEKLENİYOR

ABD'de Nasdaq ve S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,3'lük artışla yükselişlerini sürdürdü. ABD'de bu haftaki yoğun veri akışının ülke ekonomisinin güçlü bir toparlanma içerisinde olduğunu göstermesi bekleniyor.

YARDIM ÇEKLERİ KULLANILMAYA BAŞLAYACAK

ABD ISM verileri ve nisan ayı tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek. Ekonominin açılmayı sürdürmesi ve tüketicilerin koronavirüs yardım çeklerini harcamaya geçmesiyle, nisan ayında istihdamın 978 bin kişi arttığı tahmin ediliyor.

AVRUPA PİYASALARI DALGALI

Avrupa pay piyasalarında da İngiltere hariç düşüşler kaydedildi. Cuma günü açıklanan verilere göre, koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle Euro Bölgesi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralarak çift dipli resesyona girildiğine işaret etti. İlk çeyrek GSYH verilerine göre, Avrupa ekonomisinin dinamosu olarak görülen Almanya yüzde 1,7, İtalya yüzde 0,4, İspanya yüzde 0,5 ve Portekiz yüzde 3,3 daraldı. Fransa ise ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü.

Verilerin ardından cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi pozitif ayrışarak yüzde 0,12 yükseldi.