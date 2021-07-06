Global piyasalar Fed'in tutanaklarına odaklandı

Global piyasalarda borsa, döviz, petrol ve altın değerlerine bakıldığında dalgalı bir süreç göze çarpıyor.

Asya borsalarının çoğu, Çin'in teknoloji sektörünü daha sıkı düzenlemelere tabi tutacağına yönelik endişelere rağmen Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde hafif yükselişle açıldı.

ABD borsaları dün “Bağımsızlık Günü” nedeniyle tatil olduğundan Asya borsaları güne ABD borsalarından yön bulamadan başladı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşerken Çin lokomotif endeksi yüzde 0,3 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,45 artarken, Avustralya borsaları yüzde 0,21 yükseldi. Güney Kore Kospi 200 endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Çin merkezli teknoloji şirketleri, ülkenin bilişim düzenleme kurumunun, New York borsasına birkaç gün önce kote olan Didi Global Holdings aleyhine soruşturma açmasının ardından yakından izleniyor.

AVUSTURYA MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

Avustralya Merkez Bankası faiz oranını yüzde 0,1'de sabit tutarak büyük ihtimalle 2024'e kadar faiz oranında değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı. Avustralya Merkez Bankası tahvil alım programının hızını ise eylüle kadar haftalık 5 milyar Avustralya dolarından haftalık 4 milyar Avustralya dolarına düşürdü.

DÖVİZ YATAY SEYREDİYOR

Dolar ve diğer başlıca para birimleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Haziran ayında düzenlenen para politikasının yarın yayınlanacak tutanaklarını öncesinde yatay seyretti. Fed, Haziran ayındaki para politikası toplantısında daha sıkı para politikasına yönelen bir ton benimseyerek piyasaları şaşırtmıştı.

Euro 1.1860 dolarda yatay seyretti. Dolar/yen kuru 110.86 seviyesine geriledi. Sterlin İngiltere'nin koronavirüs kısıtlamalarını iki hafta sonra sonlandırma planlarını açıklamasının ardından hafif yükselerek 1.3857 dolarda işlem gördü.

Yeni Zelanda doları, iş dünyası güven endeksi verisinin ülkede faiz artırımına en erken Kasım'da gidileceğine işaret etmesiyle yükseldi. Yeni Zelanda doları yaklaşık yüzde 0,4 artışla 200 günlük hareketli ortalamasının kısa bir süreliğine üzerine çıkarak 0.7066 dolarda bir haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra ilk işlemlerde 0.7055 dolarda seyretti. Avustralya doları merkez bankasının kararının ardından hafif düşerek 0.7544 dolarda işlem gördü.

PETROL HAFİF YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, dünya genelinde petrol talebi toparlanırken OPEC+ toplantısının iptal edilmesinin ardından arzın daralacağı beklentileriyle Brent ve hafif ham petrolün 2018'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kazanımlarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,3 yükseldikten sonra yüzde 0,4 artışla 77.48 dolarda işlem gördü. Brent ham petrol ilk işlemlerde 77.61 dolarda 29 Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü. ABD hafif ham petrolü Cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 2 yükselerek 76.69 dolarda seyretti. ABD hafif ham petrolü ilk işlemlerde 76.77 dolarda 3 Ekim 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördü.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları dolardaki düşüşün ardından son üç haftanın en yüksek seviyesini görürken yatırımcılar Fed'in yarın yayınlanacak tutunaklarını takip ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 17 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi görerek yüzde 0,4 artışla 1,798.46 dolarda seyretti.