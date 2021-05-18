Global piyasalarda altın ve petrol fiyatları yükseldi

ABD ve Avrupa ekonomilerinde açılmaya ilişkin iyimserlikten destek bulan petrol fiyatları yükselerek Brent petrolün varil fiyatı 69,83 dolar ile 70 dolara yakınlaştı.

Analistlere göre, özellikle küresel enflasyon beklentileri ile hisse senedi borsaları ve kripto para piyasalarındaki genel satış dalgası da emtia piyasalarını yukarı yönlü etkiledi.

Brent petrolün varil fiyatı 69,83 dolar ile 70 dolara yakınlaşırken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 66,60 doları gördü.

Doların zayıflamasından ve artan enflasyon baskısından destek bulan altının ons fiyatı da 1.873,79 dolar ile ocak sonundan bu yana en yüksek düzeyi gördükten, gümüş de 1,20 artışla 28,75 dolara kadar yükseldikten sonra bu düzeylerde tutundular.

SPOT İŞLEMLERLE EMTİA FİYATLARI

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,14 artışla 69,70 dolar, Batı Teksas yüzde 0,23 artışla 66,50 dolar, altın yüzde 0,21 artışla 1.870,80 dolar, gümüş yüzde 1,15 artışla 28,50 dolar, bakır yüzde 1,30 artışla 10bin 367 dolar, platin yüzde 0,01 artışla 1.242,41 dolar, paladyum yüzde 0,33 artışla 2 bin 913,89 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN YÜKSELİYOR

İç piyasada, gram altın 501 liraya, çeyrek altın 824 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 281 liraya yükseldi.