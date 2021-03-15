Global piyasalarda dolar güçlü seyretti

Global piyasalara baktığımızda doların güçlü seyrettiğini, Bitcoin'in fiyatının düştüğünü, Brent petrolün varil fiyatının arttığını, altının ise yatay seyrettiğini gözlemliyoruz.

Dolar, enflasyonun yükseleceği endişelerin devam etmesiyle ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin ardından güçlü seyretti.

Dolar, yen karşısında 0,1 değer artışıyla 109,125 seviyesini test ederek Haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

Dolar endeksi geçen haftanın sonunda 91,364 seviyesinde test ettiği bir haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak bugün Asya piyasalarındaki işlemlerde yaklaşık 91,697 seviyesinde seyretti.



EURO'DA YÜKSELME GÖSTERGELERİ

Euro geçen hafta üç haftanın ardından ilk defa yükselirken bugün 1,19485 dolarda yatay seyretti.

BITCOIN FİYATI DÜŞTÜ

Bitcoin haftasonu rekor seviyeye yükselerek 61 bin 781.83 doları görmesinin ardından 60 bin dolara geriledi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, Çin'de açıklanan verilerin ülkede ekonomik toparlanmanın hızlandığını göstererek dünyanın en büyük petrol ithalatçısında enerji talebi görünümünü desteklemesinin ardından Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatının 70 dolara yaklaşmasıyla yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,7 yükselerek 69,69 dolarda seyretti. ABD hafif ham petrolü yüzde 0.8 artışla 66,10 dolara yükseldi.

ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Altın fiyatları, Çin'de beklentilerin üzerinde açıklanan sanayi üretimi verisinin daha hızlı ekonomik toparlanma umutlarını artırmasıyla ve ABD tahvil getirilerindeki artışın altını baskılamasıyla ilk işlemlerdeki kazanımlarını geri verdi.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatları geçen haftanın kapanış seviyelerinden işlem görüyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde yüzde 0,4 yükselmesinin ardından 1,726.54 dolarda yatay seyrediyor.