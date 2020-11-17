Global piyasalarda emtia fiyatları

Küresel ekonomide toparlanma umutlarını artıran aşı haberleriyle 44 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeyde tutunurken, altın ise düştü.

Petroldeki yükseliş eğilimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretim kısıntılarını en az 3 ay için artıracağı beklentileriyle de desteklendi.

ABD Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc., ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşının koronavirüsü önlemede yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı.

İÇ PİYASADA ALTIN İNİŞTE

Aşı konusunda sağlanan gelişmeler güvenli liman altında satış getirdi ve sarı maden 1.885 doların da altına gerilerken, iç piyasada da gram altın 466 liraya, çeyrek altın 772 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 69 liraya geriledi.

BRENT PETROL YÜZDE 0,82 ARTIŞ YAŞADI

Küresel emtia piyasalarında; Brent petrol yüzde 0,82 artışla 44.38 dolar, Batı Teksas yüzde 0,60 artışla 41.66 dolar, altın yüzde 0,16 düşüşle 1.884,67 dolar, gümüş yüzde 0,64 düşüşle 24.60 dolar, bakır yüzde 1,36 artışla 7.095,00 dolar, platin yüzde 0,60 düşüşle 923,49 dolar, paladyum yüzde 0.42 düşüşle 2.316,26 dolar düzeyindeydi.

ANALİSTLER, EMTİA FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ

Gedik Yatırım'ın analizinde, petrol fiyatlarında yükselişin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

"Moderna'nın aşının da yüzde 94,5 etkili olduğu belirtilmesi, piyasalardaki risk iştahının toparlanmasını desteklemiş durumda. Ülke ekonomilerine dair az hasarla toparlanabilme ihtimali ve petrolde bu durumun talebi destekleyecek olması şimdilik olumlu fiyatlanıyor. Bir diğer konu ise arz kısıntısı. Nisan ayından bu yana devam eden arz kısıntısının 2021 yılında da devam edebileceğine dair söylentiler bulunuyor.

Resmi OPEC toplantısı 30 Kasım tarihinde. Bugün de OPEC+ gözlem komitesi toplantısı yapılacak. Bu toplantıdan bir karar çıkması beklenmiyor. Sadece arz kısıntısının uzamasına dair mesajlar aranabilir. Bu beklentiler, petrolü şimdilik olumlu etkiliyor.”

ONS ALTINDA “TEMKİNLİ” GELİŞME SÜRÜYOR

Altına ilişin analizde de ons altında “temkinli” gelişmenin sürdüğünün altı çizilerek, şöyle denildi:

“Moderna'dan gelen aşı haberi piyasaları olumlu etkilerken, altın açısından pek olumlu olmadı. Dolayısıyla 1.900 dolar direncini aşmakta zorlandı. Altın için bir diğer önemli konu, ABD teşvik paketi, şimdilik görüşmeler durduruldu. Bunun nedeni, Biden'ın seçimi kazanması. Ancak, hâlâ resmi olarak Biden Başkan olarak ilan edilmezken, Trump da 'hile yoluyla' kazandığını ifade ederek kabul edemediğini ısrarla söylüyor. Bu durumda, piyasaları bir nebze de olsa baskılarken, altın içinde yön arayışının sürmesine neden oluyor. Bugün özelinde ABD'den sanayi üretimi ve perakende satışlar açıklanacak. Ancak verilerin etkisi sınırlı kalabilir."