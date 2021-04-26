Global piyasalarda euro yükseliyor

Asya hisse piyasaları Çin borsalarının üç haftanın zirvesine yakın seyretmesiyle yükselirken, global piyasalarda dolar iki ayın dip seviyesine geriledi.

Küresel ekonomik toparlanmanın rayında olduğuna yönelik işaretler risk iştahını destekledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artışla kritik direnç seviyesi olan 700 puanın üzerine çıktı ve 18 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Çin'in lokomotif hisseleri endeksi yüzde 0,4 artışla 6 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Yeni Zelanda borsası yüzde 0,6 yükseldi.

Japonya'nın Nikkei endeksi ilk işlemlerdeki kayıplarını geri vererek yüzde 0,1 yükseldi.

FED TOPLANTISI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu haftaki toplantıda istihdamdaki iyileşme ve koronavirüs aşılamalarındaki artışın ekonomiye verilen desteğin geri çekilmesini garanti edip etmediğine dair sorularla karşılaşacak gibi görünüyor. Ancak çoğu analist Powell'ın bu konuda konuşmanın erken olduğunu söylemesini bekliyor. Bu durum da Hazine tahvil getirileri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Fed'in para politikası toplantısı çarşamba günü sona erecek. Para politikası konusunda ciddi bir değişiklik beklenmezken, yatırımcılar toplantıdan sonra Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecekler.

DOLAR GLOBAL PİYASALARDA GERİLEDİ

Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapılacak para politikası toplantısında tahvil alımlarının azaltılması konusunda konuşmayacağına dair spekülasyonların etkisiyle geriledi. Dolar, yen karşısında 107,75 ile 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine yakın seyretti.

EURO YÜKSELDİ

Euro günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Almanya Ifo endeksi verisi öncesinde dolar karşısında iki ayın zirvesine yükseldi. İyileşme göstermesi beklenen Almanya Ifo endeksi ekonomik görünüme yönelik umutları canlandırabilir.

Euro/dolar : +0,07 yüzde 1,2107

Dolar/TL : +0,11 yüzde 8,4295

Dolar endeksi : -0.17 yüzde 90,700

Sepet/TL : +0.88 yüzde 9,2924

Dolar/yen : -0.20 yüzde 107,6900

İÇ PİYASADA DOLAR VE TL

Geçtiğimiz hafta hareketli günler geçiren döviz kurları, yüzde 4'ün üzerinde yükselişle haftayı kapatmıştı.

Cuma günkü kapanış seviyesi 8,35 olan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,44'e kadar tırmandı.

Euro/TL ise 10,20'nin üzerine çıkarken 10,22 seviyeleri görüldü.