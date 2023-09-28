Goldman Sach: Türkiye oyuna geri döndü TCMB'nin politika faiz adımları uluslararası kurumlar tarafından olumlu bir gelişme olarak algılanıyor. Goldman Sachs'a göre de politika faizindeki hızlı normalleşme TL'de kazancın geri döndüğüne işaret ediyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından son 4 toplantıda politika faizini yüzde 30'a kadar yükseltti.

ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk Lirası) oyuna geri döndü" başlıklı gelişen piyasalar raporunda, TCMB'nin para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Raporda, dengesizliklerin arttığı ve yatırımcı ilgisinin azaldığı Heterodoks politikalarla geçen uzun bir dönemin ardından Türkiye'nin faizde normalleşmeye doğru hızlanan patikasının, politika faizini yüzde 30'a çıkaran bir diğer büyük artışla devam ettiği kaydedildi.

Kur korumalı mevduattan TL mevduata geçiş

Raporda, kur korumalı mevduattan TL mevduata geçişin amaçlandığını bildiren şu değerlendirme yapıldı:

Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesinde, parasal sıkılaştırmanın daha da güçlendirileceği belirtilirken, yerli piyasa katılımcılarının kur korumalı mevduatlardan TL mevduatlara geçişinin teşvik edileceğine odaklanıldı.

"TL'de kazanç geri döndü"

Raporda, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşme birlikte Türk Lirasında (TL) kazancın geri döndüğüne işaret edildi.

"Yıl sonunda yüzde 40 ve üzeri politika faizi Türkiye'nin reel faizlerini pozitif bölgeye getirebilir"

Öngörülerin de yer aldığı raporda, şunlar kaydedildi:

Ekonomistlerimizin 12 ay sonrası enflasyon tahminlerine göre, yıl sonunda yüzde 40 ve üzeri politika faizi Türkiye'nin reel faizlerini pozitif bölgeye getirebilir. Önden yüklemeli ve kuvvetli faiz ayarlamalarıyla döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir.

"Mevduat faizlerinin daha fazla artacak"

Politika faizindeki son artış, mevduat faizlerinin daha fazla artacağına işaret ediyor. Önceki yılların tersine riskler devam etse de son adımlar pozitif reel faiz stratejisini destekliyor. Bu durum, vadeli piyasa fiyatlamalarında (forward) TL getirisinin dövizi yenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)