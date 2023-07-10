Goldman Sachs: Hindistan ekonomisi 2075’te ABD’yi geçecek

Hindistan, bu yıl nüfus bakımından Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi oldu.
Uzmanlara göre, ülkenin iş gücü avantajı yatırımcılara cazip geliyor.
ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs’ın raporuna göre, Hindistan 2075’de ABD, Almanya ve Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacak.
Goldman Sachs raporunda, Hindistan’ın 2030’da dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağı tahmin ediliyor.
Hindistan’da teknolojik ilerlemeler yaşanıyor
Raporda, Hindistan’daki teknolojik ilerlemeler, yüksek sermaye yatırımları ve iş gücündeki verimliliğine dikkat çekildi.
2075’te dünyanın en büyük ikinci ekonomisi
Rapora göre, Asya-Pasifik ülkesinin 2075’te ise dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacağı öngörülüyor.
Daha fazla yatırım
Goldman Sachs’ın Hindistan ekonomisti Santanu Sengupta, Hindistan’da gelir artışı sayesinde tasarruf oranının yükseleceğini, böylece daha fazla yatırım yapılacağını belirtti.
Çalışma çağındaki nüfus yatırım çekiyor
Sengupta, Hindistan’da çalışma çağındaki nüfusun çocuk ve yaşlı nüfusa oranla yüksek olmasının yatırımları kolaylaştırdığını kaydetti.
Hindistan'ın teknoloji endüstrisi geliri artacak
Hindistan Ulusal Yazılım ve Hizmet Şirketleri Birliği’nin (NASSCOM) tahminlerine göre, ülkenin teknoloji endüstrisi geliri 2023 yılı sonunda 245 milyar dolara ulaşacak.