Goldman Sachs: Hindistan ekonomisi 2075’te ABD’yi geçecek
AA

Hindistan, bu yıl nüfus bakımından Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi oldu.

Uzmanlara göre, ülkenin iş gücü avantajı yatırımcılara cazip geliyor.

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs’ın raporuna göre, 2075’de ABD, Almanya ve Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacak.

Goldman Sachs raporunda, Hindistan’ın 2030’da dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağı tahmin ediliyor.

Hindistan’da teknolojik ilerlemeler yaşanıyor

Raporda, Hindistan’daki teknolojik ilerlemeler, yüksek sermaye yatırımları ve iş gücündeki verimliliğine dikkat çekildi.

2075’te dünyanın en büyük ikinci ekonomisi

Rapora göre, Asya-Pasifik ülkesinin 2075’te ise dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacağı öngörülüyor.

Daha fazla yatırım

Goldman Sachs’ın Hindistan ekonomisti Santanu Sengupta, Hindistan’da gelir artışı sayesinde tasarruf oranının yükseleceğini, böylece daha fazla yatırım yapılacağını belirtti.

Çalışma çağındaki nüfus yatırım çekiyor

Sengupta, Hindistan’da çalışma çağındaki nüfusun çocuk ve yaşlı nüfusa oranla yüksek olmasının yatırımları kolaylaştırdığını kaydetti.

Hindistan'ın teknoloji endüstrisi geliri artacak

Hindistan Ulusal Yazılım ve Hizmet Şirketleri Birliği’nin (NASSCOM) tahminlerine göre, ülkenin teknoloji endüstrisi geliri 2023 yılı sonunda 245 milyar dolara ulaşacak.