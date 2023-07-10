Goldman Sachs: Hindistan ekonomisi 2075’te ABD’yi geçecek Bir yanda dünya ekonomi devi ABD, diğer yanda dışa bağımlı ve nüfusu durmadan artan bir ülke olan Hindistan. Goldman Sachs, ilgi çekici bir yorum yaparak, Hindistan ekonomisinin 2075’te ABD’yi geçeceğini savundu.

AA Hindistan, bu yıl nüfus bakımından Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Uzmanlara göre, ülkenin iş gücü avantajı yatırımcılara cazip geliyor. ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs’ın raporuna göre, Hindistan 2075’de ABD, Almanya ve Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacak. Goldman Sachs raporunda, Hindistan’ın 2030’da dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağı tahmin ediliyor. Hindistan’da teknolojik ilerlemeler yaşanıyor Raporda, Hindistan’daki teknolojik ilerlemeler, yüksek sermaye yatırımları ve iş gücündeki verimliliğine dikkat çekildi. 2075’te dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Rapora göre, Asya-Pasifik ülkesinin 2075’te ise dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacağı öngörülüyor. Daha fazla yatırım Goldman Sachs’ın Hindistan ekonomisti Santanu Sengupta, Hindistan’da gelir artışı sayesinde tasarruf oranının yükseleceğini, böylece daha fazla yatırım yapılacağını belirtti. Çalışma çağındaki nüfus yatırım çekiyor Sengupta, Hindistan’da çalışma çağındaki nüfusun çocuk ve yaşlı nüfusa oranla yüksek olmasının yatırımları kolaylaştırdığını kaydetti. Hindistan'ın teknoloji endüstrisi geliri artacak Hindistan Ulusal Yazılım ve Hizmet Şirketleri Birliği’nin (NASSCOM) tahminlerine göre, ülkenin teknoloji endüstrisi geliri 2023 yılı sonunda 245 milyar dolara ulaşacak.