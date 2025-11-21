Goldman Sachs Türkiye bankaları için yeni hedef fiyatı açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye için yeni raporunu yayımladı.

Borsa İstanbul'da 3. çeyrek bilançolarının açıklanmasının ardından Goldman Sachs, Türk bankalarına ilişkin hedef fiyat ve tavsiyeleri güncelledi.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'de 2025 yıl sonu politika faizini yüzde 38 ve 2026 yıl sonu politika faizini yüzde 28 olarak tahmin ediyor.

TÜRK BANKALARI KÂRINI ARTIRACAK

Raporda, üçüncü çeyrekte Türk özel sektör bankalarının ortalama özkaynak kârlılığının yüzde 23 seviyesinde gerçekleştiği, kamu bankalarında ise bu oranın yüzde 19 olduğu ifade edildi.

İŞTE GOLDMAN SACHS'IN TÜRK BANKALARI İÇİN YENİ TAHMİNLERİ

Akbank: Tavsiye "Al" olarak korunurken, hedef fiyat 106 liradan 91 liraya düşürüldü.

Yapı Kredi: Tavsiye "Al" olurken, hedef fiyat 47 liradan 44 liraya revize edildi.

İş Bankası: Tavsiye "Nötr" olurken, hedef fiyat ise 16,9 liradan 15,2 liraya indirildi.

Garanti BBVA: Tavsiye "Nötr" olurken, hedef fiyat da 154 liradan 150 liraya güncellendi.

Vakıfbank: Tavsiye "Sat" olurken, hedef fiyat ise 20 liradan 21 liraya yükseltildi.

Halkbank: Tavsiye "Sat" olurken, hedef fiyatı ise 17 liradan 19 liraya çıkarıldı.