Goldman Sachs, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Goldman Sachs Türkiye için bu yılki büyüme tahminini %3.5'ten %5.5'e yükseltti.

Goldman Sachs Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin Haziran ayının üçüncü haftasından bu yana sert şekilde arttığını ve daha düşük bir dış finansman kısıtlamasıyla makro tahminlerini güncellediğini açıkladı.

"Türkiye yüzde 5.5 büyüyecek"

Bu yılki büyüme tahmini %3.5'ten %5.5'e yükseltilirken, cari açık tahmini ise 36 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarıldı.

"Para politikası, büyümeyi destek için kullanılacak"

Goldman Sachs notunda, "Ek finansman, dış finansman açığını önlemek için para politikasını sıkılaştırma ihtiyacının önemli ölçüde azaldığı anlamına geliyor ve politika yapıcıların bu alanı büyümeyi desteklemek için kullanacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 7.6 büyüdü

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte oldukça güçlü iç talep öncülüğünde ve net ihracatın devam eden katkısıyla %7.6 büyümüştü.