Dolar
6.9562
0.3216%
Euro
8.1837
0.5924%
Altın
1955.72
-0.1368%
Borsa
1136.6
-1.3967%
G. Altın
437.891
0.2341%
Bitcoin
76820.8
0.6933%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Google, alışveriş reklam özelliği Türkiye'de kalkıyor

    Google, arama sayfalarında kullanıcıların karşısına çıkardığı alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 14:00
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 14:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Google, alışveriş reklam özelliği Türkiye'de kalkıyor

    Google'da herhangi bir ürün almak için arama yaptığınızda karşınıza bu ürünü satın alabileceğiniz bazı internet sitelerin reklamları çıkıyordu.

    Rekabet Kurulu ile yapılan görüşmelerin ardından Google bu reklamları kaldırma kararı aldı.

    KALDIRILAN REKLAM UYGULAMASI

    Google, alışveriş reklam özelliği Türkiye'de kalkıyor #1

    FOTOĞRAF: Örneğin Google'a iPhone 11 yazdığınızda bu cihazı nereden ne kadara satın alabileceğinize dair seçenekler karşınıza çıkıyordu.

    GOOGLE'DEN GELEN AÇIKLAMA

    Şirket, konuyla ilgili bir de açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    “Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’deki Alışveriş kararına uymak üzere, Alışveriş Karşılaştırma Servisleri’nin (AKS) bu reklamlara eşit erişimini sağlayan ve Alışveriş reklamlarının kullanıcılar ve satıcılar için kalitesini koruyan bir çözüm önerisinde bulunduk.

    Avrupa'daki Google Alışveriş Reklamları davasında başarılı şekilde uygulanan çözüm yolu ile büyük benzerlikler taşıyan önerimizin,  Türkiye'de kararın yerine getirilmesine ilişkin sürenin sonuna kadar Rekabet Kurulu tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizlik taşıyor.

    Bu nedenle faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürmek amacıyla, Alışveriş reklamlarını Türkiye'deki Google Arama sayfalarından kaldırmaktan başka bir seçeneğimiz maalesef bulunmuyor."

    Görüş Bildir