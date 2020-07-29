Google, alışveriş reklam özelliği Türkiye'de kalkıyor

Google, arama sayfalarında kullanıcıların karşısına çıkardığı alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldı.

Google'da herhangi bir ürün almak için arama yaptığınızda karşınıza bu ürünü satın alabileceğiniz bazı internet sitelerin reklamları çıkıyordu.

Rekabet Kurulu ile yapılan görüşmelerin ardından Google bu reklamları kaldırma kararı aldı.

KALDIRILAN REKLAM UYGULAMASI

FOTOĞRAF: Örneğin Google'a iPhone 11 yazdığınızda bu cihazı nereden ne kadara satın alabileceğinize dair seçenekler karşınıza çıkıyordu.

GOOGLE'DEN GELEN AÇIKLAMA

Şirket, konuyla ilgili bir de açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Rekabet Kurumu’nun Mayıs 2020’deki Alışveriş kararına uymak üzere, Alışveriş Karşılaştırma Servisleri’nin (AKS) bu reklamlara eşit erişimini sağlayan ve Alışveriş reklamlarının kullanıcılar ve satıcılar için kalitesini koruyan bir çözüm önerisinde bulunduk.

Avrupa'daki Google Alışveriş Reklamları davasında başarılı şekilde uygulanan çözüm yolu ile büyük benzerlikler taşıyan önerimizin, Türkiye'de kararın yerine getirilmesine ilişkin sürenin sonuna kadar Rekabet Kurulu tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizlik taşıyor.

Bu nedenle faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürmek amacıyla, Alışveriş reklamlarını Türkiye'deki Google Arama sayfalarından kaldırmaktan başka bir seçeneğimiz maalesef bulunmuyor."