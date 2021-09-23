Gözler bankalarda! Kredi faizleri de düşecek mi? İhtiyaç, konut, araç kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası'nın faizde 1 puanlık düşüş kararının ardından kredi çekecek olan vatandaşların gündeminde "Ev, araba, ihtiyaç kredi faizleri düşer mi" sorusunu yerini aldı.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, 23 Eylül 2021 Perşembe günü toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerde düşüş sinyalini vermesi üzerinde kuruldan çıkacak karar az çok tahmin ediliyordu. Nitekim öyle de oldu.

PPK toplantısının akabinde Merkez Bankası faiz kararı 1 puan düşürülerek yüzde 18 olarak bildirildi.

Vatandaşlar Merkez Bankası'nın faizi indirmesinin akabinde konut ve araç kredileri faizlerinde düşüş olup olmayacağını araştırıyor. Kredi faizleri düşer mi, düşecek mi? Ev, ihtiyaç ve araç kredileri düşer mi? soruları merak ediliyor.

Peki Merkez Bankası faiz kararının ardından kredi faizleri de düşecek mi? İşte ayrıntılar...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Cumhrubaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında faizlere ilşkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan açıklamasında "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız." demişti.

Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı piyasaları olduğu gibi vatandaşları da etkiliyor. Merkez Bankası politika faizinde bir indirime girederse bu banka kredi faiz oranlarına da uzun vadede yansıyor.

ENFLASYON-FAİZ- KREDİ İLİŞKİSİ

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor.

Bu faiz artırılırsa Merkez Bankası'ndan TL satın almak pahalı olacağı için bankalar bol miktarda TL alamıyor.

Faiz oranı düşük olduğu zaman ise bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.