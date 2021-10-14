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    Gözler bu haberde! Altın fiyatları 14 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hızlı yükselişin akabinde 14 Ekim Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 11:32
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    Gözler bu haberde! Altın fiyatları 14 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda doların da etkisiyle altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 527 lira sınırından, çeyrek altın ise yeni bir rekor kırarak 866 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 14 Ekim 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları..

    14 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 526,91

    SATIŞ: 527,01

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.795,81

    SATIŞ: 1.796,13

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 853,00

    SATIŞ: 866,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.408,00

    SATIŞ: 3.452,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.706,00

    SATIŞ: 1.733,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 3.440,47

    SATIŞ: 3.484,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 477,20

    SATIŞ: 481,69

    Gözler bu haberde! Altın fiyatları 14 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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