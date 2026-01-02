Gözler pazartesi günü belli olacak memur ve emekli zammında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret net 28 bin 75 TL olduktan sonra gözler diğer maaş hesaplarına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak, saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam da netleşecek.

YILIN İLK 6 AYINDA UYGULANACAK ZAM BELLİ OLACAK

Böylece yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı belli olacak. Yapılacak zam 17 milyon emekliyi etkileyecek. 4 milyon memurun da zam oranı belli olacak.

5 AYLIK ZAM NETLEŞTİ

Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 11,20

5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak.

MEMUR VE EMEKLİLERİNE YÜZDE 17,55

Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylecek yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

Ayrıca taban aylığının 1.000 lira artışı da söz konusu olacak.

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANINCA KESİN ZAM ORANI BELLİ OLACAK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin'in, SSK VE Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş hesabı için verdiği bilgiler şöyle:

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİSİNE GÖRE HESAP

11 aylık enflasyon da yüzde 29,74 oldu. Merkez Bankası biliyorsunuz enflasyon oranlarını revize etmiş, yüzde 31 ile 33 arasında bir enflasyon gerçekleşmesini öngörmüştü.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 31 GELİRSE

Şayet Merkez Bankası'nın en düşük oranı yüzde 31 olursa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayı artışı yüzde 12,28, memur ve emeklilerin ise yüzde 18,70 olacak.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 33 GELİRSE

En yüksek oran olan yüzde 33 oranının gerçekleşmesi durumunda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı artışı yüzde 14, memur ve emeklilerin ise ocak ayı artışı yüzde 20,51 seviyesinde gerçekleşecek.

SOSYAL YARDIMLAR

Pazartesi günü açıklanacak veriler sadece mevcut maaşları değil, sosyal yardım ödemelerini, 65 yaş aylığını, engelli maaşlarını ve evde bakım desteklerini de doğrudan etkileyecek.

ZAMLI MAAŞLAR OCAK AYININ ORTASINDA YATACAK

Memur ve emekliler, ocak ayının ortasından itibaren zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını hesaplarında görmeye başlayacak.

ENFLASYON YÜZDE 31 GELİRSE MAAŞLAR NE OLUR?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşı halihazırda 16 bin 881 lira olarak uygulanırken yüzde 12,28 artışla 2 bin 729,8 lira ile toplam 18 bin 953,98 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI

En düşük memur emekli maaşı halihazırda 19 bin 617 lira olarak uygulanırken yüzde 18,70 artışla 3 bin 668,37 lira ile toplam 23 bin 285,37 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı halihazırda 50 bin 503 lira olarak uygulanırken yüzde 18,70 artışla 9 bin 444,06 lira ile toplam 59 bin 947,06 liraya çıkacak.

ÜNVAN: 2025 TEMMUZ MAAŞI - 2026 OCAK MAAŞI

Şube Müdürü 76 bin 659 TL'den 90 bin 994 TL'ye

Memur 52 bin 617 TL'den 62 bin 456 TL'ye

Uzman Öğretmen 67 bin 766 TL'ye 80 bin 438 TL'ye

Öğretmen 61 bin 146 TL'den 72 bin 580 TL'ye

Başkomiser 74 bin 490 TL'den 88 bin 420 TL'ye

Polis Memuru 68 bin 84 TL'den 80 bin 816 TL'ye

Uzman Doktor 126 bin 119 TL'den 149 bin 703 TL'ye

Hemşire 61 bin 759 TL'den 73 bin 308 bin TL'ye

Mühendis 78 Bin 200 TL'den 92 bin 823 TL'ye

Teknisyen 54 bin 547 TL'den 64 Bin 747 TL'ye

Profesör 111 bin 348 TL'den 132 bin 170 TL'ye

Araştırma Görevlisi 73 bin 792 TL'den 87 bin 591 TL'ye

Vaiz 63 bin 916 TL'den 75 bin 868 TL'ye

Avukat 73 bin 515 TL'den 87 bin 262 TL'ye