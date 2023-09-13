Gram altın 1.655 lirada! 13 Eylül'de altın fiyatları tekrar yükselişe geçti İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatlarının güne düşüşle başlamasının ardından tekrar yükseldi.

AA

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altın bugün kayıplarını telafi etti.

Ons altın 1.911 dolardan, gram altın ise 1.655 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 2.735 lira, Cumhuriyet altını 111 bin 139 liradan satılıyor.

Tam altın 10 bin 935 liradayken, yarım altın ise 5 bin 468 lirada.

ABD enflasyon verisi bekleniyor

Yatırımcıların ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını belirten analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Altının ons fiyatında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)