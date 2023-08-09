Gram altın 1.673 lira! 9 Ağustos'ta altın fiyatları Yurt içinde altın fiyatları rekorlar kırarak çıktığı zirveden sınırlı düşüş yaşadı. Bugün serbest piyasada gram altın 1.673 liradan, çeyrek altın ise 2 bin 764 liradan satılıyor.

AA

Altına yatırım yapanlar, düğünlerde hediye ya da takı olarak altın almak isteyenler fiyatların seyrini dikkatle takip ediyor.

Altının gram fiyatı 1.673 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 2 bin 764 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 263 liradan, tam altın 11 bin 58 liradan ve yarım altın ise 5 bin 529 liradan satılıyor.

Ons altın ise bugün güne 1.930 dolardan başladıktan sonra 1.925 dolara kadar geriledi.

Piyasaları negatif etkileyen etmenler

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Altında destek ve direnç konumu

Analistler, bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.