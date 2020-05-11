Gram altın 389 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.

Haftaya değer kaybıyla başlamayan altının gram fiyatı, 389 liradan işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 390,4 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da düşüş eğilimiyle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 389 lira seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.706 dolar seviyesinde bulunuyor.

YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ SINIRLANDIRAN FAKTÖR

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

ALTININ GÖZÜ KORONAVİRÜSTE

Bugün veri takviminin sakin olduğunu, yeni koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.