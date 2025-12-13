Gram altın 5 bin 901 liradan işlem görüyor Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, 13 Aralık sabah saatleri itibarıyla altının gramı 5 bin 901 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 753 TL'den satışa sunulurken, yarım altın ise 19 bin 753 lira seviyelerinde.

Altının gramı 5 bin 901 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 9 bin 753 TL, yarım altın ise 19 bin 753 TL seviyelerinde.

Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 38'e düşürdü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık'ta açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekti. DOLAR 42 TL SEVİYELERİNDE Dolar 42,6641 TL alış, 42,6812 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro ise 50,0583 TL alış, 50,1558 TL satış fiyatından el değiştiriyor. GRAM ALTIN 4 BİN 901 TL Öte yandan altın fiyatları hemen her gün değişiklik gösteriyor. 13 Aralık sabah saatleri itibarıyla gram altın 5 bin 901 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 753 liradan satışa sunuluyor. 13 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram altın alış fiyatı: 5 bin 900,40 TL Gram altın satış fiyatı: 5 bin 901,13 TL Çeyrek altın alış fiyatı: 9 bin 533,17 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 9 bin 753,29 TL Yarım altın alış fiyatı: 19 bin TL Yarım altın satış fiyatı: 19 bin 506,58 TL Tam altın alış fiyatı: 38 bin 893,85 TL Tam altın satış fiyatı: 38 bin 893,85 TL Cumhuriyet altın alış fiyatı: 39 bin 534,00 TL Cumhuriyet altın satış fiyatı: 40 bin 122,00 TL Ekonomi Haberleri Mehmet Şimşek duyurdu: Özel okul ve üniversiteler için kural bazlı fiyatlama geliyor

